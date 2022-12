Bayern Munich: Sadio Mané désigné meilleure recrue de l’année 2022

L’année 2022 a été l’une des meilleures de la carrière de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en janvier au Cameroun. Il s’est ensuite hissé en finale de la Ligue des Champions, et pour couronner le tout, le natif de Bambali a terminé deuxième du prix Ballon d’Or France Football derrière Karim Benzema, une sacrée performance pour un joueur africain.





En dehors du Libérien Georges Weah qui reste le seul Africain à remporter ce trophée, Sadio Mané est celui qui s'est le plus rapproché de la récompense. Après son transfert de Liverpool au Bayern Munich, le Ballon d’or africain 2022 a renforcé ses performances. Avant sa blessure, qui l’a privé de la coupe du monde, il a marqué pour le club allemand 11 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues.





Devant de De Ligt et Mazraoui





Le Sénégalais a récemment été élu meilleure recrue de l’année du Bayern Munich. Dans une publication Twitter de Bayern Times, on voit les résultats du vote. Sadio Mané (2646 votes) devance De Ligt (1940 votes) et Mazraoui (822 votes). Le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 devrait être de retour sur les pelouses d’ici février ou mars 2023. Pour l’instant, il profite de son indisponibilité pour apprendre l’allemand. En effet, dans une vidéo publiée mardi dernier, on voit le champion d’Afrique en train d’apprendre des mots qui doivent lui permettre de mieux échanger avec ses coéquipiers sur le terrain. En football, la communication est semble-t-il, très importante et Sadio Mané l’a bien compris.