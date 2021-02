Bayern Munich : Upamecano débarque au club la saison prochaine

Très courtisé, le défenseur français Dayot Upamecano va s’engager au Bayern Munich pour la saison prochaine selon plusieurs sources concordantes. Le club bavarois payera la clause libératoire du joueur de Leipzig, qui serait de 42,5M€.





Upamecano sera être un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. L’Équipe et RMC Sport indiquaient hier que le défenseur central de 22 ans avait donné son accord au club bavarois pour un transfert dès la saison prochaine. Aujourd’hui, c’est au tour du directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidži? en personne, de confirmer l’information à Bild. « Je peux le confirmer, et nous en sommes très contents. Nous savions que nous avions une très forte concurrence ». Une nouvelle étape dans la jeune carrière du français, qui franchit un nouveau cap en signant chez le club allemand.

Pour s’offrir les services du joueur de Leipzig, le Bayern Munich devra payer la clause libératoire qui s’élèverait à 42,5M€ selon Bild. Une signature officielle qui devrait arriver un peu plus tard dans la saison. Le défenseur connaît bien la Bundesliga, lui qui évolue du côté du RB Leipzig depuis janvier 2017. Il retrouvera du côté du Bayern un bon nombre de français, comme Pavard, Hernandez, Tolisso, Coman ou encore Bouna Sarr. De quoi s’intégrer plus facilement et pourquoi pas s’imposer rapidement chez le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Courtisé dans toute l'Europe, Upamecano a décidé de rester en Allemagne pour continuer sa progression.