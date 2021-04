Bayern-PSG : Vers un onze classique de Pochettino ?

Le système de jeu exact. Voilà encore l’un des points à déterminer pour le staff de Mauricio Pochettino, à la veille du choc des quarts de finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Un 4-2-3-1, schéma favori de l’Argentin depuis son arrivée, ou un 4-3-3 plus classique ces dernières saisons à Paris ? La réponse à cette question donnera un indice de plus quant au onze choisi par le staff technique parisien.Ce mardi à l’Allianz-Arena de Munich, comme lundi matin au camp des Loges, Pochettino n’a effectué aucune mise en place tactique. Sur la pelouse bavaroise, ses joueurs ont eu droit à des oppositions à 6 contre 6 avec quatre remplaçants de chaque côté, entrant à la demande des adjoints de l’Argentin. Avant le début de cette séance d’une heure, le jeune Ismaël Gharbi (16 ans), convoqué comme Kenny Nagera (19 ans) ou Abdoulaye Kamara (16 ans), a eu droit à une tape amicale de Pochettino.Mais la séance collective ne livre aucun indice sur les souhaits plus précis de l’ancien coach de Tottenham. Le plus logique serait de le voir reconduire le onze aligné contre Lille samedi dernier (0-1) avec un changement entre Leandro Paredes (suspendu) et le revenant Danilo Pereira au milieu. Si toutefois la tentation de renforcer l’entre-jeu est présente chez Pochettino, Angel Di Maria pourrait laisser sa place à Julian Draxler, Rafinha ou Ander Herrera. Même si cette dernière option semble peu crédible au regard du faible temps de jeu du Basque depuis un mois.