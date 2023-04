Bayern :’’Sadio Mané, une erreur de casting et profil idéal pour le PSG’’ (Consultant Canal+)

L’une des grandes recrues du Bayern l’été dernier, Sadio Mané, n’a toujours pas eu les performances escomptées avec le club allemand. Souvent utilisé comme numéro 9, l’attaquant sénégalais, qui ne joue pas à son poste de prédilection, tarde à exploser. Il est à 11 buts et cinq passes décisives en 32 matches. Selon le consultant de Canal+ Nabil Djelit, Mané est une erreur de casting des Bavarois.







‘’Sadio Mané n’est pas au bon endroit au Bayern Munich et pour moi, c’est une erreur de casting. Le Bayern a fait un recrutement Xxl pour rayonner, mais aussi pour remplacer le leader d’attaque Lewandowski. Mais quand on recrute le joueur qui a fini 2e meilleur joueur du monde au dernier Ballon d’or, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions’’, lance-t-il sur le plateau de "Talents d’Afrique".





Le consultant de la chaîne privée française d’ajouter : ‘’Vous ne recrutez pas De Bruyne pour le faire joueur milieu récupérateur, vous ne recrutez pas Halland pour le faire jouer ailler ! Mais Sadio Mané, son histoire démarre sur un malentendu tactique puisqu’il évolue comme numéro 9 en remplacement de Lewandowski poste pour poste et je n’ai pas l’impression que c’est le même profil.’’





De retour de blessure, l’ancien joueur de Liverpool qui a du mal à faire face à la concurrence des joueurs comme Gnabry, Sané, Musiala et Koman, est aussi confronté à un problème dans le vestiaire du Bayern, après son coup de sang contre Leroy Sané.