Bayern : Sadio Mané parti pour rester

Le journaliste italien, Fabrizio Romano, annonce ce samedi que l’international sénégalais veut toujours rester au Bayern . «Il espère rester au Bayern la saison prochaine et gagner des titres à Munich. Des discussions ont eu lieu récemment entre le camp du joueur et le Bayern pour confirmer l'intention de rester», informe-t-il dans un tweet.





« Mané a choisi le projet du Bayern, il y a un an, et il est toujours convaincu que c'est la meilleure option pour son avenir, ajoute-t-il. Il entretient également de bonnes relations avec Tuchel - il espère rester et gagner des titres au Bayern la saison prochaine ».