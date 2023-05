BAYERN: SADIO MANÉ SERAIT DÉJÀ TENTÉ PAR UN DÉPART CET ÉTÉ

Sadio Mané pourrait quitter l'Allemagne cet été, une saison seulement après son arrivée au Bayern Munich et un exercice 2022-2023 délicat. Le Sénégalais serait ouvert à un départ, selon la presse locale.







L'un des flops du mercato estival 2022 pourrait bien être Sadio Mané. Débarqué au Bayern Munich en provenance de Liverpool en échange de 40 millions d'euros, l'attaquant sénégalais serait déjà ouvert à un départ, indique Sky Sports Germany ce mardi. L'attaquant de 31 ans est sur le point de terminer une saison probablement bien loin de ce qu'il imaginait.









Dès novembre, Mané s'est gravement blessé au genou, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar, où le Sénégal s'est hissé en huitièmes de final, alors dominé par l'Angleterre (0-3). À son retour, le Bayern Munich a changé d'entraîneur, intronisant Thomas Tuchel en lieu et place de Julian Nagelsmann. Et sous l'égide de l'ancien coach du PSG, le Sénégalais peine à trouver une place de titulaire : il n'a d'ailleurs démarré que six des onze derniers matchs. Enfin, le numéro 17 bavarois s'est distingué, lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (0-3), par une altercation avec son coéquipier Leroy Sané.





Tuchel ne compterait pas forcément sur Mané





De fait, un départ de Mané semble envisageable et ce à plusieurs titres : le Bayern Munich se débarrasserait d'un joueur au salaire élevé, et sur lequel Thomas Tuchel ne compte pas particulièrement. En outre, Sky Sports indique que beaucoup de joueurs du vestiaire bavarois ont pris leurs distances avec l'ancien attaquant de Southampton.