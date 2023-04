BAYERN: SANÉ ET MANÉ DE RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT APRÈS LEUR VIOLENTE ALTERCATION ET DES EXCUSES

Après leur bagarre qui a suivi le quart de finale aller de Ligue des champions perdu face à Manchester City (3-0), Sadio Mané et Leroy Sané étaient de retour à l’entraînement du Bayern Munich ce jeudi matin. Les deux hommes ont présenté des excuses à leurs coéquipiers.







Sadio Mané et Leroy Sané de retour aux affaires. Les deux coéquipiers ont été aperçus ce vendredi matin à l’entraînement collectif du Bayern Munich. Le Sénégalais avait frappé l’Allemand dans les vestiaires de l’Etihad Stadium dans la foulée de la claque reçue par Manchester City en quarts de finale aller de Ligue des champions (3-0).









Une réunion ce vendredi matin avec Kahn et Salihamidzic





Bild publie notamment des clichés de l’entraînement du jour et les deux protagonistes sont décrits comme souriants, loin d’une éventuelle tension. Plus tôt dans la matinée, une réunion a eu lieu entre Mané, Sané ainsi que leur président Oliver Kahn et leur directeur sportif Hasan Salihamidzic.





Le vestiaire bavarois aurait été très choqué et très remonté contre Sadio Mané, selon les informations de Sky Germany. L’ancien ailier de Liverpool pourrait même quitter le club dès cet été, seulement un an après son arrivée. L’accrochage avec Leroy Sané dans le vestiaire serait né d’un premier différend sur le terrain en fin de match, l’international allemand lui reprochant de ne pas proposer de solution après être entré en jeu. Les deux hommes ont, selon Sky Sports, présenté des excuses à leurs coéquipiers avant l'entraînement.

Clap de fin pour Mané au Bayern?





Les conséquences de cette affaire ne sont pas encore connues, mais cela pourrait aller au-delà d’une simple amende, alors que le contrat de Mané prend fin en 2025. Au cœur d’une saison sportive déjà délicate (11 buts en 32 matchs), le champion d’Afrique aurait déjà intimidé son ancien coach Julian Nagelsmann après la rencontre aller contre le PSG (2-0).





Sadio Mane training with his Bayern Munich team-mates ???????? pic.twitter.com/j62UnZHhqG — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2023