Bayern : Tuchel évoque la rivalité sportive entre Sadio Mané et Leroy Sané

En Allemagne, le Bayern Munich affronte ce samedi 13 mai 2023 Schalke 04 en Bundesliga. Les bavarois doivent remporter le gain de la partie pour garder à bonne distance le Borussia Dortmund.





Le coach Thomas Tuchel était en conférence de presse d'avant-match hier vendredi. Il a été interrogé sur la rivalité entre Sadio Mané et Leroy Sané. En effet, depuis quelques matchs, le coach allemand décide de faire entrer Sané en cours de jeu à la place du Sénégalais.





Il a « marqué un très beau but »





Les deux sont capables d’évoluer au poste d'ailier gauche. Tuchel estime que Sané a montré ces dernières semaines qu’il était un bon joker en marquant des buts. « C’est définitivement la réponse et l’énergie dont nous avons besoin et que nous avons obtenues. Leroy a bien fait. Il a connu une courte période de sécheresse auparavant et a maintenant marqué un très beau but (contre le Werder Brême) » a déclaré l’ex-entraîneur de Chelsea.





« Il a toujours des actions dangereuses »