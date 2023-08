Bayern : Tuchel évoque sa dernière conversation avec Sadio Mané

C’est l’histoire d’un mariage qui n’a pas marché. Après seulement une saison au Bayern Munich, Sadio Mané va quitter la Bavière, poussé vers la porte par les dirigeants du club. En effet, le joueur aurait souhaité rester encore en Bundesliga pour prouver sa valeur après une première saison ratée. « Ça me fait mal de dire au revoir au FC Bayern. J’aurai aimé une fin différente » a-t-il confié à Sky Sport.



« On s’est mis d’accord qu’on n’aimait pas tous les deux ce qui arrive maintenant »



Son désormais ex-entraîneur Thomas Tuchel, comprend le joueur , mais pour lui c’est la meilleure décision à prendre. C’est ce qu’a déclaré l’Allemand ce mardi en évoquant sa dernière conversation avec Sadio Mané.



« On s’est longuement embrassé, et on s’est mis d’accord qu’on n’aimait pas tous les deux ce qui arrive maintenant. Mais nous pensons tous les deux que c’est mieux dans cette situation. Parfois les choses ne se passent pas comme tout le monde le souhaite…Ce n’est pas voulu personnellement de sa part. Je peux tout à fait comprendre qu’il se sente blessé, mais dans cette situation particulière, c’était la meilleure solution pour dénouer la situation » a laissé entendre Tuchel en conférence de presse ce matin à Singapour selon Sportbuzzer et Foot Mercato .



« Un peu triste »



Il avoue que sa conversation avec Mané a été un « peu triste », mais le Sénégalais avait le sourire aux lèvres tout comme lui. « Nous nous sommes assurés que nous maintiendrons de bonnes relations » a poursuivi Tuchel, non sans reconnaître sa part de responsabilité dans l’échec de ce mariage entre Mané et le Bayern.



« Je ne me sens pas heureux non plus quand quelque chose comme ça arrive. Cela laisse toujours l’impression que nous n’avons pas pu exploiter son plein potentiel, ce qui est aussi mon travail et ma responsabilité. C’est donc toujours un moment triste. » a déclaré l’Allemand.