Bby / Enseignement supérieur : Les femmes cadres magnifient les initiatives de Macky Sall pour l’Enseignement supérieur

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle dans ce 27ème communiqué hebdomadaire se félicite de la Vision de son Excellence le Président Macky Sall qui une fois de plus, met en place les moyens financiers, logistiques et humains afin de réaliser ses objectifs d’émergence du Sénégal. C’est dans ce cadre que s’est tenue, ce jeudi 13 avril à Diamniadio une cérémonie de réception d’équipements scientifiques pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche des Établissements d’Enseignement Supérieur.

Et son Excellence de consolider son ambition d’un « Enseignement supérieur scientifique de qualité, qui répond aux exigences pédagogiques de son temps” qui permettra au Sénégal d’asseoir une économie émergente soutenue par une industrie innovante et performante.

D’un montant global de près de 52 milliards de FCFA, ces équipements permettront de relever le niveau de l’enseignement pratique à travers les cent (100) laboratoires pédagogiques mais également d’assurer une recherche de qualité. Ils seront installés dans près de 130 laboratoires pédagogiques et de recherche au niveau des 8 Universités publiques, Ecole Polytechnique (EPT) de Thiès, Ecole supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) et 6 Instituts supérieurs d’Enseignement Professionnels (ISEP).

Les Femmes Cadres de la Plateforme de BBY présentent leurs condoléances aux familles des victimes de Kayar, Mboro et Guet Ndar, et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Elles encouragent le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, Monsieur Pape Sagna Mbaye dans la gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans ce sous-secteur représenté par la pêche artisanale. Elles félicitent l’intervention responsable et consciente des familles religieuses et coutumières intervenues afin de pacifier le climat, jouant ainsi leurs rôles de tampon social. Enfin, elles se réjouissent des mesures prises en Conseil des Ministres du 12 avril, de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés mais également d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la Pêche artisanale, dans le respect scrupuleux de l’Etat de droit et du Code la Pêche.

Par ailleurs, Les Femmes Cadres exhortent les usagers de la route à davantage de prudence et de respect du code de la route ainsi que des mesures prises suite aux accidents meurtriers de janvier qui ont couté la vie à 42 personnes. Depuis lors, prés 21 personnes ont de nouveau perdu la vie. En ces derniers jours de Ramadan, Leilatoul Qadri et Korité, elles appellent à la plus grande vigilance sur les routes en droite ligne avec la politique Ministère des transports qui ne cesse de sensibiliser les populations à l'éducation routière.