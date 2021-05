Beach Soccer 2021 : Visite du président de la Fédération sénégalaise de football à Saly

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor, était en visite à Saly, hier, où va se disputer la CAN de Beach Soccer, pour voir l’état d’avancement des chantiers du site.

«Comme vous le savez, j’étais en voyage à Kigali pour les besoins d’une réunion de la CAF (Confédération africaine de football). A mon retour, j’ai tenu à venir sur le site, la plage de Saly, pour voir l’état d’avancement des travaux, puisqu’en mon absence, le comité local dirigé par mon collègue Omar Guèye Ndiaye et les autres membres du Comité exécutif, mais aussi les représentants du ministre des Sports ont travaillé d’arrache-pied avec les autorités locales, le préfet de Mbour et celui de Thiès, mais aussi le maire de Saly. Sans oublier l’entreprise sénégalaise Sénégal Bâches qui a été choisie pour installer le stade, les infrastructures et toute la logistique» déclare-t-il dans le quotidien sportif «Record».

Le président de la FSF en a profité pour exprimer toute sa satisfaction sur le fait que le Sénégal soit désigné comme pays hôte de la 10e édition de la CAN de Beach Soccer, une première depuis sa création.

A cet effet, Augustin Senghor espère un 6e sacre continental des Lions, champion en titre.