Beach Soccer : Al Seyni en lice pour le trophée de meilleur gardien du monde

Après la clôture du vote des entraîneurs de Beach soccer et les capitaines des équipes nationales, il reste trois noms, sur les douze nominés, dans la bataille pour le titre de meilleur gardien de but en 2021. Le gardien des Lions de la plage, Al Seyni Ndiaye, figure dans le trio retenu.



"Al Seyni devient le premier joueur africain à être nommé dans les trois derniers gardiens. Sa performance spectaculaire lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA a permis au Sénégal de terminer à une quatrième place record du championnat du monde. Il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer à six reprises et a également été nommé meilleur gardien de but de la compétition à six reprises", lit-on dans sa fiche de présentation sur beachsoccer.com.



Le gagnant du prix sera révélé lors du gala Beach Soccer Stars, à Dubaï, le samedi 6 novembre.



Les trois derniers sont : Stanislav Kosharnyi (Russie), Al Seyni Ndiaye (Sénégal) et Eliott Mounoud (Suisse)