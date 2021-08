Beach Soccer : Amadou Ba et Ibrahima Baldé rappelés pour la Coupe du Monde

Ibrahima Baldé et Amadou Ba, deux cadres de l'équipe nationale du Sénégal de Beach soccer, absents de la récente Coupe d'Afrique des nations (CAN), remportée par les Lions, figurent parmi les 14 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de la discipline, prévue du 19 au 29 août en Russie, a appris l'APS du sélectionneur national, Ngalla Sylla.





Ces deux joueurs cadres de la sélection qui avaient raté la CAN jouée à Saly Portudal en mai dernier, sont présents aux côtés des leaders habituels du groupe, le capitaine et gardien de but, Alsény Ndiaye, le défenseurs Jean Nino Diatta et Mamadou Sylla.





Le sélectionneur national a également fait appel à de jeunes joueurs à l'image d'Amar Samb, Mandione Diagne pour prendre part à cette Coupe du monde russe que les équipes participantes vont disputer au premier tour dans quatre groupes.





Le Sénégal évoluera dans le groupe D en compagnie du Portugal, d'Oman et de l'Uruguay.





Le Mozambique, autre représentant africain à cette compétition, évoluera dans le groupe B en compagnie de l'Espagne, des Emirats arabes unis et de Tahiti. Il y a trois autres groupes.





S'agissant de la préparation, le Sénégal qui avait déjà pris part au tournoi de Dubaï en juin, va livrer deux matchs amicaux contre le Japon et contre le Paraguay, a annoncé le sélectionneur national qui prévoit pour mercredi le départ de Dakar en direction de la Russie.





"Nous allons avoir deux derniers entraînements, ce lundi et mardi avant le départ", a ajouté le sélectionneur national dont l'ambition est d'atteindre le dernier carré de la compétition.





"Ce sera une compétition très relevée mais je crois aux qualités de mes joueurs qui défendront crânement leurs chances", a-t-il insisté.