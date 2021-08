Beach Soccer, au coeur de l'exploit de Moscou

Victorieux du Brésil après avoir remonté un handicap de deux buts après prolongations (5-4), le Sénégal s’invite dans le dernier carré de la Coupe du monde de Beach Soccer. Une première historique pour une équipe africaine et un exploit pour les ‘‘Lions’’ qui joueront le Japon en demi-finale.



L’image du capitaine Al Seyni Ndiaye, debout du haut de sa cage, les bras ouverts, résume à elle seule la grande joie de Ngalla Sylla et de ses hommes au coup de sifflet final. En battant hier jeudi le Brésil (5-4) en quart de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer à Moscou, le Sénégal a frappé un grand coup au terme d’un match fou. Après deux éliminations de suite en quart de finale du Mondial de Beach Soccer, quatre en tout, les «Lions» s'invitent enfin dans le dernier carré. Après avoir dominé le Portugal, tenant du titre, lors de la phase de poules, les sextuples champions d’Afrique ont réalisé un nouvel exploit, en éliminant l'équipe la plus sacrée de la compétition avec 14 consécrations en 20 éditions depuis 1995. Menés d’entrée, Raoul Mendy et ses coéquipiers se sont ensuite ressaisis pour revenir au score grâce à Mandione Diagne. Un premier tiers temps bien maîtrisé qui se termine par un score d’égalité (1-1). Dominateurs, les Sénégalais paient leur manque de lucidité et concèdent un but contre le cours du jeu (1-2). Le Brésil fait le break (1-3) juste avant la fin de cette deuxième partie.



Face au Japon, sans Al Seyni Ndiaye, Mamadou Sylla et Mamour Diagne



Survoltés, les ‘‘Lions’’ parviennent à égaliser lors du troisième acte, encore grâce à Raoul Mendy et Mandione Diagne. En prolongations, à moins de deux minutes du terme, les deux buteurs ont récidivé, coup sur coup, pour s’offrir chacun un doublé, avant la réduction de l’écart du Brésil dans les dernières secondes (5-4). En demi-finale, le Sénégal affronte le Japon qui a battu le Tahiti (5-4). Mais face à l’équipe nippone qui arrive à ce stade de la compétition pour la première fois, Ngalla Sylla devra se passer de son capitaine et gardien de but Al Seyni Ndiaye, de son défenseur Mamadou Sylla et du milieu de terrain, Mamour Diagne qui ont écopé d’un carton jaune. Les deux équipes se sont déjà affrontées en match amical, en direction de la présente édition de la Coupe de monde en Russie et le Sénégal s’était imposé après la série de penaltys où Al Seyni Ndiaye s’est illustré en arrêtant deux tirs au but (3-2). «Le premier objectif est atteint, il faut maintenant faire venir le président de la République, Macky Sall, pour qu’il assiste à la finale. On va oublier vite cette victoire, même si c’est historique et préparer les demi-finales», confie le capitaine de la sélection.



ME AUGUSTIN SENGHOR, PRESIDENT FSF : «Ce groupe a le talent, la détermination et l'humilité pour remporter le trophée»



«Cette victoire sur le Brésil et la qualification en demi-finale sont tout aussi historiques que logiques. Historique parce que c'est une première, après 4 quarts de finale et contre le grand Brésil. Logique parce que c'est le fruit d'un investissement et d'une progression continus depuis plusieurs années. Ce groupe a le talent, la détermination autant que l'humilité nécessaire pour aller au bout, c'est-à-dire remporter le trophée de la Coupe du monde de Beach Soccer.»



NGALLA SYLLA, SÉLECTIONNEUR NATIONAL : «Ce ne sera pas un match facile face au Japon»



«C’est un match très important qui va rentrer dans l’histoire, parce qu’après huit participations, nous n’avons jamais atteint cette phase. Les demies-finales notre premier objectif. C’est un travail de longue haleine. Aujourd’hui, on l’a fait, mais le tournoi n’est pas encore terminé. Nous avons une demi-finale à jouer samedi face au Japon qui s’est qualifié également pour la première fois de son histoire, en demi-finale. Ce ne sera pas un match facile.»



JULES SOULEYMANE NDIAYE