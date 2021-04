BEACH SOCCER : Bataille entre Lions de la Téranga et Lions de l'Atlas

Hier soir, le Sénégal et le Maroc se sont affrontés au stade Ibrahima Ndiaye « Chita » du centre Jules Bocandé de Toubab Dialaw, ceci en vue de la préparation de la CAN prévue du 23 au 29 mai au Sénégal.Les Lions ont battu ceux du Maroc sur un large score de 6-3. Toutefois, les deux équipes vont rejouer la deuxième manche prévue aujourd’hui, signale « Record ».Les deux équipes se sont rencontrées le 14 mai 2017 à l’inauguration dans ce même stade.Du côté du Sénégal, les buts ont été marqués par un triplé de Babacar Fall, les autres buts sont de Mouhamed Pouye, Raoul Mendy, et Mamour Diagne. Côté marocain, c’est leur capitaine Nassim El Hadawi qui a signé le triplé.A noter qu’à la pause, le score était de 2-0 avant de creuser l’écart en deuxième période pour le score final de 6-3.Ngalla Sylla, entraîneur des Lions, émet quelques regrets : "Pour le moment, nous ne sommes pas satisfaits’’ dit-il.Par ailleurs, le coach marocain se dit ‘’heureux de croiser le Sénégal’’.