Beach Soccer-Éjecté du banc des Lions de l’Atlas: Ngalla Sylla explique sa mésaventure avec la fédération marocaine

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de Beach Soccer à sept(7) reprises avec les Lions de la Téranga, le technicien sénégalais, Ngalla Sylla avait suscité l’intérêt de plusieurs sélections africaines notamment celle du Maroc qui l’avait recruté en avril 2022. Mais son aventure avec le royaume chérifien a volé en éclats, la semaine dernière.











Dans un entretien avec Afrik-foot, le désormais ex-coach des Lions de l’Atlas revient sur cette déconvenue avec la fédération marocaine de football.









« J’étais en stage avec le groupe, j’ai terminé vendredi. A midi, j’ai libéré les joueurs juste avant la prière du vendredi, et je leur avais donné rendez-vous lundi. C’est après la prière que j’ai vu le communiqué de la Fédération marocaine de football qui annonce que je ne suis plus entraîneur de l’équipe nationale marocaine de football de sable. J’ai aussitôt essayé de contacter les responsables fédéraux. Je me suis entretenu au téléphone avec la directrice des ressources humaines, qui m’a donné rendez-vous pour lundi », renseigne-t-il.









Ngalla Sylla d’ajouter: ‘’Lundi, j’arrive dans son bureau, elle me signifie que ce n’est pas un licenciement mais c’est juste un changement de poste. Elle m’a signifié que je ne vais plus gérer l’équipe A de Beach Soccer du Maroc mais plutôt les jeunes. Je lui ai dit ‘’non, c’est impossible pour moi de rester dans ces conditions car dans mon contrat cette disposition n'était pas prévue. Je suis un entraîneur ambitieux, soit je continue avec les A, soit c’est une rupture unilatérale du contrat. Et si c’est le cas, payez-moi mes droits et je vous cède votre fauteuil’’ », a-t-il raconté.









Avant de poursuivre : « Elle me suggère de rester, pour garder les mêmes avantages, salaire, logement, etc. en plus, je vais m’occuper de la formation. J’ai décliné gentiment son offre. Je lui ai dit, ‘’j’avais un élan avec le Maroc, vous l’avez brisé ! Payez-moi mes droits et je rentre chez moi au Sénégal.’’ ».









Ngalla Sylla a été remplacé par l’ancien entraîneur du Brésil, Gilberto, champion du monde en 2017, qu’il avait éliminé avec en quart de finale du mondial 2021.