Beach Soccer/Eliminatoire Can 2022 : Les Lions écrasent le Cameroun par 9-1

Le Sénégal a confirmé son statut de champion d’Afrique en titre de Beach Soccer, ce samedi, face au Cameroun.



Les hommes de Mamadou Diallo ont étrillé les Lions indomptables devant leur public sur la marque de 9-1. Une rencontre qui comptait pour la manche aller des éliminatoires de la Can 2022, prévue au Mozambique.



Grâce à un triplé de Raoul Mendy, un doublé de Seydina Mandione Laye Diagne, un but de Mamadou Sylla, d’Amar Samb, de Souleymane Coly et de Parou, les Lions du Sénégal ont réussi à prendre une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Can.



Le coach Mamadou Diallo a ainsi réussi son baptême du feu sur le banc de la sélection nationale en attendant le match retour prévu entre le 5 et 7 août prochain.