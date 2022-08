Beach Soccer : Les Lions valident leur ticket pour la Can 2022

Les Lions du Sénégal de Beach Soccer avaient pris une sérieuse option pour la qualification à la Can 2022 en battant le Cameroun chez lui à l'aller sur la marque de 9-1.



Ils ont consolidé cette avance sur le Lions indomptables en s'imposant, ce samedi, pour la manche retour, sur la marque de 7-3.



Sans grande surprise les hommes de Mamadou Diallo valident leur ticket pour la prochaine Can prévue au Mozambique. Les champions d'Afrique en titre se qualifient pour la dixième fois à cette compétition. Et ils iront à la quête de leur septième sacre.