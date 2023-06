Beach Soccer : Voici le programme des Lions pour les Jeux africains de la plage !

Les Jeux Africains de la plage vont démarrer le 23 juin prochain. La compétition de Beach Soccer démarre 4 jours plus tard, le 27.



Mamadou Diallo et ses hommes joueront les matchs de poule du 27 au 30 juin. Les deux équipes, premières de chaque poule, joueront directement la finale.



Le Sénégal va enchainer ses 3 matchs de poule du 27 au 29. Il disputera son premier match mardi face au Kenya à 18h30. C’est d’ailleurs, à cette heure qu’il jouera tous ces matchs de poule. Le lendemain, les Lions joueront le Madagascar. Et le jeudi, la Tanzanie.



Les Lions, qui avaient initialement prévu de quitter le pays de la Teranga le 21 juin vont repousser la date du départ puisque le coup d’envoi de la compétition en Beach Soccer sera donné le 27. Tout compte fait, ils ne fêteront pas la fête de Tabaski en famille mais seront sur le sable tunisien pour défendre les couleurs nationales. Le sélectionneur national devra bientôt faire part de la liste des 12 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde. Pour le moment, 16 joueurs sont en regroupement.



Le programme



27 juin – 18h30 – Kenya vs Sénégal



28 juin – 18h30 – Sénégal vs Madagascar



29 juin – 18h30 – Sénégal vs Tanzanie