BeIN-Canal, la grosse surprise

Le géant américain a été choisi comme nouveau diffuseur du Championnat de France jusqu'en 2024.



Alors que le litige entre les deux chaînes n'est toujours pas réglé, c'est beIN Sports qui devrait diffuser les deux rencontres du lot 3 de la 1ère journée de Ligue 1, selon RMC. Et Canal+ prendrait le relais sur la suite de la saison.





C’est un scénario rocambolesque, mais on n’est plus à ça près, dans le feuilleton des droits TV vire au tragicomique depuis un moins d’un an. A l’heure qu’il est, à une semaine et demie de la reprise de la Ligue 1, on ne sait toujours pas qui diffusera certaines rencontres de la 1ère journée.





Il n’y a pas de souci avec Amazon, qui proposera huit rencontres par journée sur sa plateforme Prime Vidéo. Mais c’est toujours ce fameux lot 3 qui pose problème, celui qui avait été acheté à prix d’or (330 millions d’euros) lors de l’appel d’offre où les tarifs avait flambé de façon déraisonnable à cause de Mediapro.







Celui-ci avait été acheté par beIN Sports, puis sous-licencié à Canal+. Aujourd’hui, plus personne n’en veut, en tout cas pas à ce prix. Les deux chaînes, autrefois alliées, sont allées en justice, et c’est Canal+ qui a obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Nanterre.





Dos au mur, beIN Sports a lancé deux procédures, auprès du Tribunal civil en vertu de l’article 11.95 et pour une affaire de concurrence auprès de la commission européenne, et pourrait en activer deux autres selon RMC: avec l’Autorité de la concurrence mais aussi des dommages et intérêts pour « mauvaise foi » contre la LFP.





En attendant, c’est bien sur beIN Sports que devraient être diffusées les rencontres Troyes-PSG (samedi 7 août, 21h) et Lille-Metz (dimanche 8 août, 17h). Mais toujours son RMC, la tendance va plutôt au fait que la suite de la saison selon Canal+. Selon une source proche de la Ligue, « il ne fait plus trop de doute que Canal va payer et diffuser ». Oui mais combien ? Ce sera l’autre question.