Bel avantage fiscal au Real Madrid pour l’attaquant du PSG : Vers une" loi Mbappé"

Voilà qui devrait faciliter les négociations. D’après le journal espagnol "El Nacional", la Communauté de Madrid est sur le point de voter une "loi Mbappé". Objectif : supprimer l'impôt régional sur le revenu pour les étrangers qui s'installent dans la capitale espagnole et y réalisent des investissements.















La probable venue de Kylian Mbappé, annoncée avec insistance du côté du Real Madrid, n’est pas à l’origine de cette mesure proposée par les élus régionaux dans le but d’attirer les investisseurs étrangers. Mais l’attaquant du PSG en bénéficierait largement.





Le précédent de la "loi Beckham"





Selon "El Nacional", Kylian Mbappé paierait 24,5 % d’impôt sur le revenu, s’il décide de faire des investissements qui lui donnent ce droit à l’impôt. D’après un calcul de Mundo Deportivo, Mbappé, dont le salaire en cas de signature au Real est estimé à 30 millions d’euros par an par la presse espagnole, aurait ainsi un taux d’imposition seulement supérieur de 1,7 point à celui d’un Madrilène touchant entre 12 000 et 18 000 euros bruts par an.





Cette mesure n’est pas sans rappeler la fameuse "loi Beckham", mise en place deux ans après la signature au Real Madrid du milieu de terrain anglais, en 2005. À l’époque, cette loi plafonnait le taux d’imposition des étrangers s’installant à Madrid pour le travail, permettant à ces derniers de payer un taux d’imposition fixe de 24% quel que soit leur salaire.





Après avoir fait savoir qu’il allait quitter le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé l’identité de son futur club. Le Real Madrid est toutefois le grandissime favori pour accueillir le capitaine des Bleus.