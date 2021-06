Belgique : De Bruyne et Hazard blessés

Vainqueur face au Portugal (1-0) ce dimanche, la Belgique risque d’être diminuée pour son quart de finale de l’Euro contre l’Italie vendredi (21h).





Il faudra évidemment attendre d’en savoir plus, mais le milieu offensif Kevin De Bruyne (29 ans, 82 sélections et 22 buts), cible d’un tacle de João Palhinha, a dû quitter la pelouse en raison d’une blessure à la cheville gauche. Et les images ne sont pas rassurantes.











Mais le coup dur le plus inquiétant concerne peut-être l’attaquant Eden Hazard (30 ans, 110 sélections et 32 buts), de nouveau touché par pépin musculaire à la cuisse. Le joueur du Real Madrid a en effet stoppé sa course et demandé le changement, ce qui n’est jamais bon signe.

Autant dire que les deux Belges ont de grandes chances de manquer le prochain match.