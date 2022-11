Belgique-Maroc : L'improbable "disparition" de Yassine Bono

Annoncé titulaire et bien présent avec ses coéquipiers au moment des hymnes, le portier du FC Séville Bono n'a finalement pas démarré cette rencontre. Au tout dernier moment, c'est Munir Mohand Mohamedi El Kajouin, dit "Munir", qui a pris place dans les buts du Maroc. Il faudra sans doute attendre les explications de Walid Regragui après le match pour en savoir plus sur ce changement de dernière minute.

???????? National Anthem ?



But Munir started in goal for Morocco!



Where's Bono gone? ???????#BBCWorldCup #BBCFootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3oOfKghOZh