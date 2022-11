[Yoonu Qatar] Bella Kotchap, Adeyemi, Moukoko, Sané…: Une Mannschaft à la saveur africaine

Hans Dieter Flick, le sélectionneur de l'Allemagne, a publié jeudi dernier la liste de 26 joueurs qui vont défendre les couleurs de l'Allemagne à la Coupe du monde. Et comme la France en 1998, c'est une sélection germanique à fort accent africain qui sera présente au Qatar. En effet, la jeune génération sur laquelle mise Hansi Flick est composée de joueurs d’origine africaine.



Parmi les têtes d’affiche de cette génération fortement africaine, figure le défenseur Antonio Rudiger, d’origine sierra léonaise. Le défenseur du Real sera le cadre de l’arrière garde allemande.



Leroy Aziz Sané est le plus capé de cette belle génération. Le fils de l'ancien capitaine des Lions, Souleymane Sané, aurait pu jouer cette compétition sous les couleurs du Sénégal aux côtés de Sadio Mané, mais a opté pour l'Allemagne depuis la petite catégorie. Le numéro 10 du Bayern est un atout sur lequel les champions du monde 2014 comptent beaucoup.



Né à Stuttgart, d’un père nigérian, Jamal Musiala est sans doute le joueur le plus talentueux de sa génération. Jeune milieu offensif (19 ans) du Bayern, Musiala présente toutes les qualités d’un futur grand joueur. Très technique, rapide et doté d’une vision de jeu, « Bambi » incarne l'avenir du Bayern Munich et de la sélection allemande.



Partenaire de Leroy Sané et Jamal Musiala au Bayern, Serge David Gnabry est un attaquant de 27 ans qui a démarré sa carrière en Angleterre, du côté d’Arsenal. Né en 1995 à Stuttgart d’un père ivoirien, Gnabry, qui avait été approché par les dirigeants ivoiriens pour jouer avec les Eléphants, a opté pour l’Allemagne où il a fait des débuts fracassants le 11 novembre 2016 contre Saint-Marin (8-0) en s’offrant un triplé.



Plus jeune joueur allemand à participer à une Coupe du monde, Youssoufa Moukoko est un véritable phénomène de précocité. Né à Yaoundé, le jeune attaquant de Dortmund qui fêtera ses 18 ans le jour de l’ouverture de la Coupe du monde (20 novembre), est la surprise de la liste de Hans Dieter Flick. Plus jeune joueur ( 16 ans et 1 jour) à jouer dans le championnat allemand, Moukoko, qui aurait pu défendre les couleurs des Lions indomptables, sera très attendu dans cette Coupe du monde.



Puissant défenseur de Southampton, Armel Bella Kotchap ( 20 ans ) ne compte qu’une seule sélection en équipe nationale allemande. Toutefois, le sélectionneur de la Mannschaft a décidé de l’inclure dans la liste. Fils de l’ancien international camerounais, Cyrille Bella, le jeune défenseur central, qui fait un bon début de championnat avec Southampton, est le grand espoir du football allemand au poste de défenseur central.



Formé au centre de formation du Bayern Munich, Karim Adeyemi a joué dans les petits clubs en Allemagne avant de rejoindre l’Autriche. Il se fera connaître sous les couleurs de Redbull Salzbourg où il a remporté le championnat à trois reprises (2020, 2021 et 2022. Né à Munich, le 18 janvier 2002 d’un père nigérian, l’avant-centre gaucher, qui évolue cette année sous les couleurs du Borussia Dortmund, est un joueur d’avenir sur qui le staff technique allemand compte pour dynamiter les défenses adverses.



Comme la France 1998, cette Mannschaft melting-pot en reconstruction, espère frapper un grand coup au Qatar avec cette jeune génération d’origine africaine.