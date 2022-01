[CAN 2021] Belmadi : «Le Sénégal est archi-favori»

Ce dimanche 19 heures, l’Algérie clôture la deuxième journée de phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Tenu en échec d’entrée par la Sierra Leone, le Champion d’Afrique en titre va devoir réagir face à la Guinée Equatoriale pour s’offrir un meilleur horizon pour les huitièmes de finales.



Avec une équipe supérieure sur le papier, les Verts sont naturellement favoris devant le Nzalang Nacional. Mais pour Djamel Belmadi «Il y a un adversaire en face et il n’y a plus de petites équipes», tout se jouera sur le rectangle vert. «Les écarts se sont réduits», ajoute le technicien fennec qui invite ses hommes à la persévérance.



«On va jouer une équipe de la Guinée Équatoriale dans le même état d’esprit que celle de la Sierra Leone mais qui joue un autre football. Nous aussi on viendra pour gagner», a jouté Belmadi qui désigne le Sénégal, son adversaire lors du sacre en 2019 au Caire, comme le favori de cette 33e édition.



« Toutes les grosses équipes ont souffert, on a vu des équipes comme le Sénégal faire des matches nuls contre la Guinée. La Guinée est une bonne équipe mais le Sénégal est archi favori de cette compétition», a-t-il conclu.