[Justice] Benjamin Mendy accusé d'une nouvelle tentative de viol

Les charges s’alourdissent encore pour Benjamin Mendy. Le champion du monde français, convoqué pour une audience préliminaire à son procès au tribunal de Chester (nord-ouest de l’Angleterre) ce mercredi 2 février, est accusé d’une nouvelle tentative de viol.



Pour rappel, le latéral gauche de Manchester City est déjà visé par sept chefs d’accusation pour viol sur quatre femmes et un autre d’agression sexuelle sur une cinquième. Son procès doit se tenir à partir du 25 juillet pour six semaines. Le juge Patrick Thompson a demandé ce mercredi aux avocats de s’assurer que tout soit prêt pour éviter tout report.



Tout retard ne serait juste ni pour les plaignantes ni pour les accusés, a souligné le magistrat. “Par exemple, M. Mendy, sa carrière est suspendue. Tout le monde doit comprendre que M. Mendy ne peut pas aller travailler. Cette affaire doit être jugée”, a-t-il déclaré. Vêtu d’un costume, celui-ci n’a pris la parole que pour confirmer son identité.





Une nouvelle audience de procédure est prévue le 11 mars. Le joueur de 27 ans a passé quatre mois en détention provisoire avant d’être libéré sous contrôle judiciaire.