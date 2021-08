Benjamin Mendy suspendu par Manchester City après avoir été inculpé par la police pour viols

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, Manchester City annonce que Benjamin Mendy a été inculpé par la police anglaise pour viol et agression sexuelle. En conséquence, le latéral gauche français (27 ans), champion du monde en 2018, est suspendu par son club le temps du déroulement de l'enquête.

Entendu vendredi par un magistrat

Un autre communiqué publié ce jeudi, cette fois par la police du Cheshire, explique que le latéral est soupçonné d'avoir commis quatre viols et une agression sexuelle, entre octobre 2020 et août 2021. On apprend également dans le texte que des plaintes à son encontre ont été déposées par trois personnes âgées de plus de 16 ans et que Benjamin Mendy, qui a été placé en détention provisoire, sera entendu ce vendredi par un magistrat de Chester.

We remind all concerned criminal proceedings against the defendant are active and he has a right to a fair trial.



It is extremely important that there should be no reporting, commentary or sharing of information online which could in any way prejudice these proceedings.