Benzema, Deschamps aurait fait le premier pas

Selon les mots de son adjoint Guy Stéphan, le sélectionneur des Bleus aurait sollicité la rencontre avec Karim Benzema pour son retour en Bleu.







Il n’était pas question qu’il lâche le morceau tout de suite. Didier Deschamps a-t-il provoqué le rendez-vous avec Karim Benzema pour que ce dernier revienne en Bleu ? Le sélectionneur tricolore n’avait donné aucune indication, mardi soir en conférence de presse, quelques minutes après avoir livré le nom des 26 Français qui participeront à l’Euro (11 juin-11 juillet).





Trois jours plus tard, un indice a peut-être été donné (sans le vouloir ?) par son adjoint. Guy Stéphan, invité vendredi soir de RTL, a évidemment été questionné sur le retour à sensation qu’a constitué la présence de l’attaquant du Real Madrid dans la liste des 26. « On en a beaucoup parlé avec Didier (Deschamps), et à un moment, une décision a été prise pour rencontrer Karim. »





Le staff des Bleus aurait donc accompli le premier pas pour envisager le retour de celui qui n’a plus joué en équipe de France depuis octobre 2015, et un match contre l’Arménie.





Guy Stéphan a également confié la responsabilité prise par DD dans un dossier où il n’a pas été épargné à l’époque. « Ce qui compte c’est aujourd’hui et c’est demain. Il a montré déjà par le passé qu’il était capable de pardonner, à de nombreux joueurs, et il le fait encore aujourd’hui. Je crois que c’est une preuve d’intelligence ».