BENZEMA EN BLEU: LES RAISONS SPORTIVES QUI POUSSERAIENT DESCHAMPS À CHANGER D'AVIS

Retour de Karim Benzema en équipe de France

Mis à l'écart de l'équipe de France pour des raisons extra-sportives, Karim Benzema pourrait faire son retour en bleu ce mercredi soir. Car des raisons sportives guident le pragmatique Deschamps.

Avant le match face au Kazakhstan en mars dernier, Didier Deschamps balayaient encore d'un revers de la main les questions sur le cas Benzema posées par les journalistes locaux, les journalistres français ayant eux lâché l'affaire depuis les cinglantes réponses qui avaient accompagné le retour de Rabiot.

L'affaire semblait entendue, Benzema ne reviendrait pas en bleu tant que Deschamps serait en poste. Le vent a semble-t-il tourné dans l'intervalle et l'hypothèse d'un retour en bleu de Karim Benzema prend corps à mesure que l'heure de la liste se rapproche.

Car des raisons sportives prennent peu à peu le pas dans les réflexions qui nourrissent les débats du staff autour de la liste. Car depuis mars, Martial s'est blessé avec les Bleus et n’a toujours pas rejoué avec Manchester, quant à Giroud, il n'est plus que très rarement sur les feuilles de match depuis l'arrivée de Thomas Tuchel qui le fait encore moins jouer que ses prédécesseurs à Chelsea. Dernière option possible en 9, Mbappé n’a pas vraiment convaincu et ce n'est pas forcément là que le jeune prodige du PSG se voit évoluer.

Le sélectionneur a prouvé par le passé qu'il était capable de pardonner

Tout ceci a (semble-t-il) poussé Deschamps et son staff à reconsidérer leur position vis-à-vis de Benzema et a envisager l'idée d'un retour de Benzema, somme toute logique d’un point de vue sportif, au regard de sa grosse saison avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des champions et des manques en bleu.