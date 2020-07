Benzema remplacé par Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2021 ?

On ne parle pas de l’été prochain, mais du suivant. Le Real Madrid envisage de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland pour former un duo offensif de rêve.



Dans un an, Karim Benzema aura 33 ans. Zinedine Zidane tournera la page de son attaquant protégé. La relève que constituent Rodrygo, Vinicius ou Jovic n’aura pas grâce aux yeux de l’entraîneur français. Donc le Real Madrid va recruter au poste d’avant-centre. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, ce n’est pas un mais deux joueurs de génie que Florentino Perez veut offrir à son club.





Un rêve réaliste





Kylian Mbappé, ce n’est pas une nouveauté, est la priorité des priorités. Le PSG ne lâchera pas à vil prix, mais le joueur est déjà partant pour l’aventure madrilène. Quant à Erling Haaland, il pourrait ne coûter que 120 millions d’euros, puisqu’il avait négocié avec le Borussia Dortmund une clause pour partir en cas d’offre alléchante.





Ce rêve est donc à la portée de la Casa Blanca. D’autant que le Real Madrid disposera d’un nouveau stade en 2022…