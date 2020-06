Benzema sur le retour de la Liga: “Le message de Zizou, c’est de prendre du plaisir, profiter du football”

Le message de Zizou, c’est de prendre du plaisir, profiter du football”

“Nous avons très envie de revenir à la compétition”, a assuré l’attaquant français du Real Madrid Karim Benzema (32 ans) ce mardi dans une vidéo relayée sur la page web du club, moins de deux semaines avant la reprise du championnat espagnol.

“Nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner, de gagner des matches”, a affirmé l’avant-centre français aux médias du Real Madrid, après la session d’entraînement matinale, l’une des premières avec le groupe au complet.

“Le premier match sera très important contre Eibar, à la maison, et nous allons tout donner jusqu’à la fin”, a ajouté l’attaquant madrilène.





Le Real Madrid deuxième du championnat à deux points du leader, le FC Barcelone, fera son grand retour en Liga le dimanche 14 juin à 20h30 (18h30 GMT) à domicile contre Eibar (16e), dans le cadre de la 28e journée, la première depuis l’arrêt du football en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, le 12 mars.





“Deux mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile”, a concédé Benzema, avant de rassurer: “maintenant, on se sent bien et on va continuer à travailler ensemble, avec ballon”.





“Ce sera différent, c’est sûr”

“Aujourd’hui (mardi), nous avons fait un match (d’entraînement), et les sensations ont été très bonnes pour tous”, a déclaré le meilleur buteur du Real cette saison, avec 19 réalisations.





Les “Merengues” sont revenus à un entraînement avec le groupe complet lundi, en suivant le strict protocole sanitaire établi par la Liga avant la reprise du championnat.





“Le message de Zizou, c’est de prendre du plaisir, profiter du football”, a insisté l’avant-centre, qui aimerait revoir des supporters dans les gradins le plus vite possible.





“Ce sera différent, c’est sûr. Nous avons toujours besoin des supporters”, a appuyé Benzema. Mais même sans eux, “nous savons que ce que nous avons à faire, c’est gagner les matches, et viser la première place”, a-t-il scandé.