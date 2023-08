Bernardo Silva fixe une date limite au Barça

Courtisé par le Barça depuis plusieurs mois, Bernardo Silva a de plus en plus de chances de rester à Manchester City. Selon Sport, le Portugais a fixé une date limite aux Catalans. S'ils ne parviennent pas à le faire signer cette semaine, Silva acceptera de rester en Angleterre, et probablement même de prolonger avec les Citizens. Une offre de prêt avec option d'achat obligatoore a déjà été refusée par le champion d'Angleterre.