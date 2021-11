Betclic Elite : passé par la NBA, Adam Mokoka débarque à Nanterre

L’arrière français, sans club depuis la fin de son contrat avec les Bulls de Chicago, s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec l’équipe de Pascal Donnadieu.



« C’est une opportunité qu’on ne voulait pas laisser passer ». Frédéric Donnadieu, le président de Nanterre, savoure. Quelques jours après l’annonce de la longue indisponibilité de son ailier argentin Patricio Garino (lésion musculaire à la cuisse), le club n’a pas perdu de temps et vient de réussir un joli coup sur le marché des transferts. Il a annoncé ce mercredi la signature de l’explosif arrière français Adam Mokoka. Le joueur de 23 ans, qui a effectué des allers-retours entre la NBA et son antichambre, la G-League, entre 2019 et 2021, retrouve un championnat qu’il n’a plus fréquenté depuis 3 ans.



Mokoka et Nanterre avaient déjà été en contact cet été sans trouver un accord. La blessure de l’Argentin a accéléré la situation.



« On a dû réagir rapidement après la blessure de Pato (NDLR : surnom de Garino), poursuit Fred Donnadieu qui a géré le dossier avec son frère Pascal, actuellement avec l’équipe de France pour les deux premiers matchs de qualification pour le Mondial 2023. Comme on ne savait pas combien de temps il serait absent on n’a pas voulu prendre de risque et on a décidé d’engager Adam jusqu’à la fin de saison. On s’est posé la question mais on a trouvé que c’était un beau symbole de remplacer un joueur étranger par un jeune français. C’est un challenge excitant pour les deux parties. Il a refusé des offres de l’étranger pour venir, ça prouve son envie. Il faudra sans doute être un peu patient avec lui mais il semble en forme. »



Sans club depuis la fin de son aventure de deux saisons en NBA - avec les Bulls de Chicago -, Mokoka s’entraînait depuis plusieurs semaines avec une équipe dédiée chez lui, à Cergy, là où il a découvert le basket à 10 ans sur les lattes du parquet du gymnase du quartier des Chênes. Une ville qu’il avait dû quitter à 14 ans pour rejoindre le centre de formation de Gravelines.



« Il a un profil parfait pour nous, il va nous apporter sa dureté en défense, son physique et son adresse », annonce Frédéric Donnadieu. Gros défenseur, le double champion d’Europe U16 en 2014 et U18 en 2018 avec les Bleuets possède en effet une adresse diabolique. En 2020, avec les Bulls, il avait effectué une entrée fracassante dans les livres d’histoire de la NBA en inscrivant 15 points à 100 % de réussite en 5 minutes et 4 secondes. Une première depuis l’instauration de la règle des 24 secondes… en 1954.