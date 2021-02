Beye pense que Paris sera champion





"Je pense que le PSG sera champion, a prédit l'ancien Marseillais. J'espère que les concurrents ne vont pas s'essouffler parce qu'on est content de voir trois équipes lutter comme ça, avec d'autres équipes qui arrivent à tenir le rang. Mais j'ai l'impression que malgré tout, l'effectif et la qualité du PSG sur la durée... Ça se jouera sur les confrontations directes. Mais j'aimerais bien que Christophe Galtier et Lille soient champions de France. Pour moi, franchement, c'est de très loin la meilleure équipe cette saison. En tout cas, l'impression qu'elle me donne en termes de force collective est vraiment très, très bonne", a déclaré le consultant de Canal. Pour rappel, Lille domine pour l'instant la Ligue 1 et compte 2 points d'avance sur l'OL et 3 sur le PSG.



