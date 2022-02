Bientôt libre, Yacine Brahimi croule sous les propositions

Libre en juin 2022, Yacine Brahimi attire l’attention de plusieurs clubs. Retour en Europe ou nouvelle aventure au Moyen Orient, l’ancien Rennais a le choix.



Une belle occasion à saisir. Le contrat de Yacine Brahimi (32 ans) à Al-Rayyan expire en juin 2022. Le milieu offensif reste sur trois saisons accomplies au Qatar, avec 21 réalisations inscrites et 7 passes décisives en 51 apparitions en championnat. Et cela ne passe pas inaperçu sur le marché.



Son talent intact attire plusieurs écuries en Europe. Selon nos informations, l’international algérien (66 sélections, 14 réalisations) intéresse quelques clubs en France et en Espagne, où il a déjà évolué (Rennes, Clermont et Grenade). De premiers échanges ont même déjà eu lieu avec certains d’entre eux.