Bilan financier : voici comment le CNG dépense l’argent de la lutte

Durant la saison 2021-2022, le CNG a engrangé 170 millions 202 mille 774 francs CFA. Ces fonds proviennent de sept sources dont les droits d’organisation des combats de lutte avec frappe (46,6 millions) et les sanctions infligées aux lutteurs (31,6 millions). Ces fonds ont permis à l’instance dirigeante de la lutte de supporter ses charges qui s’élèvent à 157 millions 883 mille 424 francs CFA durant la période considérée.



D’après Sunu Lamb, qui a repris le bilan financier du CNG publié samedi dernier, lors d’une Assemblée générale d’information de l'instance, ces charges sont composées de neuf types de dépenses.



Les trois plus gros postes sont, dans l’ordre, les charges liées à l’organisation du Drapeau du chef de l’Etat (63 millions 243 mille 250 francs CFA), le fonctionnement de l’instance (32 millions 261 mille 427) et les honoraires des arbitres, médecins et superviseurs (25 millions 813 mille 750).



Pour amortir la lourdeur des charges liées à l’organisation du Drapeau du chef de l’Etat, le CNG a décidé de revoir les conditions de désignation de la ville hôte de l’événement. L'instance a décidé d'«orienter (ses) choix des régions organisatrices (vers celles) qui auront l’aval, l’engagement et l’implication des autorités locales».



Les autres charges supportées par le CNG cette saison sont : les appuis sportifs, sociaux et médicaux (3,9 millions), les frais des équipes nationales (7,3 millions), les surprimes (4,8 millions), les quotes-parts des galas et licences au niveau des régions de l’intérieur du Sénégal (2,3 millions), le Tournoi de la CEDEAO (13,9 millions), les droits des licences des lutteurs (4 millions).



Ces dépenses, rapportées aux recettes engrangées, permettent au CNG de se retrouver avec un solde positif de 12 millions 319 mille 250 francs CFA. C'est plus de trois fois moins que le solde de la saison précédente (37 millions 787 mille 274), mais c'est quand même un bilan financier positif.