Bilan saison lutte 2020-2021 : Départ d'Alioune Sarr, 24 promoteurs, 40 journées, 368 combats, 6 KO...

La saison de lutte 2020-2021, qui a pris fin hier mardi 31 août, livre ses secrets. Selon le journal Sunu Lamb, 40 journées ont été organisées en 6 mois de compétition.



En effet, 24 promoteurs étaient sur la ligne de départ et 368 combats ont été disputés en lutte avec frappe, dont 6 K.O dénombrés.



La saison 2020-2021 a été aussi marquée par le départ du CNG de l’inamovible Alioune Sarr après 26 ans de règne. Il a été remplacé par Bira Sène installé officiellement le 9 novembre 2021.



Les arbitres Sitor Ndour et Cie suspendus furent réhabilités. Les suspensions des lutturs Alioune Sèye 2 et Niakh Diarignou ont été aussi levées.