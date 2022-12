Birame D. : Le marabout de Paul Pogba, chargé de jeter un sort à Mbappé, est sénégalais

Le marabout dont aurait fait appel Paul Pogba semble désormais connu, selon les informations du JDD. L’homme de 39 ans garde le silence, mais l’un des hommes mis en examen maintient ses accusations sur les agissements du joueur, notamment le maraboutage sur Kylian Mbappé en 2019.



Du nouveau dans l’affaire Pogba. Deux mois après une demande de remise en liberté de Mathias Pogba rejetée par les juges, le marabout dont aurait fait appel son frère Paul a été "retrouvé" par le JDD, qui en dit plus sur Birame D., 39 ans, né au Sénégal, surnommé "Grande" et résidant dans une "commune cossue du nord du Val d’Oise".