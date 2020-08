Blacklisté, Arthur s'est fait refouler devant le Camp Nou

Arthur, transféré à la Juventus Turin, a refusé de jouer la fin de la C1 avec le Barça afin de rejoindre au plus vite le club italien. Depuis, le milieu de terrain et le club catalan sont en conflit. Le Brésilien s'est tout de même présenté au stade, samedi, pour le 8e de finale retour face à Naples. Mais les stadiers ne l'ont pas laissé rentrer.





Le divorce semble définitivement acté entre Arthur et le Barça. Alors qu'une réunion est prévue dans les jours à venir entre les représentants du joueur et les dirigeants catalans pour régler les différends, le joueur réside toujours à Barcelone. Ainsi, le Brésilien s'est rendu au Camp Nou samedi pour assister au huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Barça et Naples. Mais le milieu de terrain n'a pas eu accès aux tribunes, selon les informations de Marca. Arthur n'était tout simplement pas sur la liste des joueurs, transmise par le club, pouvant se rendre en tribune.