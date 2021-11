Blessés, Messi et Paredes ont rejoint la sélection argentine: le PSG fulmine

Leandro Paredes et Messi Blessés, rejoint l'Argentine

Le PSG fulmine de ne pas avoir eu son mot à dire dans la décision de laisser partir Lionel Messi et Leandro Paredes, tous les deux blessés, en Argentine, pour honorer leurs obligations internationales.





Leandro Paredes et Lionel Messi ont rejoint la sélection argentine ce dimanche soir, à l’issue d’un voyage de plus de 13 heures. Là-bas, ils feront constater leur blessure respective et poursuivront leur revalidation. C’est en particulier le cas de Paredes, éloigné des terrains depuis un mois en raison d’une blessure au quadriceps, qui fait bondir les Parisiens.





“Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, peste Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans les colonnes du Parisien. “Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa”.





Pour rappel, les clubs sont obligés de céder les joueurs aux sélections, même si leur état physique incite à la plus grande prudence.