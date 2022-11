[L'oeil de l'expert] Blessure au péroné de Sadio Mané : Le diagnostic d’un médecin spécialiste

l'avis d'un médecin sur la blessure de Sadio Mane

La star de l’équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané risque d’être forfait au Mondial 2022, qui va se tenir dans quelques jours au Qatar. Blessé, mardi, lors du match Bayern Munich-Werder Brême, le deuxième au ballon d’or a été déclaré forfait par son club pour le prochain match contre Schalke. Le Sénégal a, quant à lui, dépêché un médecin de la Fédération Sénégalais de football pour une contre-expertise de la blessure du lion de la Téranga. Toutefois, Seneweb a recueilli l’avis d’un médecin qui nous en dit plus sur l'organe touché et la nature de la blessure du joueur.





« Le péroné est un os long et mince situé à la face externe de la jambe, dont il constitue le squelette avec le tibia », a-t-il expliqué.





De l’avis du médecin, « il faut attendre le résultat de l’IRM qui va permettre de situer le problème, si c’est au niveau des ligaments ou pas ». Une IRM (imagerie par résonance magnétique) est un examen de radiologie qui utilise un appareil émettant des ondes électromagnétiques, grâce à un gros aimant. Soumis à ces ondes, les atomes d'hydrogène composant les tissus de l'organisme se mettent à vibrer.





Ainsi, poursuit le docteur, « c’est l’IRM qui va être décisif, dans ce cas précis ».





A la question de savoir si ce genre de blessure nécessite généralement une opération, l’expert médical se veut rassurant : « Cela dépend de la nature et du résultat de l’IRM, qui va dire si cela nécessite une intervention et de quel type d’opération, il pourrait s'agir".