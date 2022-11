Blessure de Neymar : les regrets du sélectionneur brésilien

Blessure de Neymar à la coupe du Monde,

Présents en conférence de presse ce dimanche, à la veille de la rencontre en Coupe du monde face à la Suisse (ce lundi à 17h), Marquinhos et Tite ont donné des nouvelles de Neymar. Le sélectionneur a quant à lui également regretté de ne pas avoir sorti plus tôt son attaquant lors du match face à la Serbie. "Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé, a lâché le sélectionneur, qui a tardé à le remplacer. D’autant plus qu’il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention."





Dans un premier temps, Neymar n’avait pas insisté pour sortir du terrain mais au fur et à mesure la douleur a augmenté et il a demandé le changement. Depuis, le Brésil essaie de garder l'optimisme pour son joueur phare, d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à la Nati et très incertain pour le dernier rendez-vous face au Cameroun. "Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins, a lancé Tite. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit."