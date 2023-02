Blessure de Neymar : Riolo lâche une bombe qui ne va pas plaire au brésilien

Le chroniqueur de RMC Daniel Riolo a commenté la blessure du Bresilien Neymar. Selon lui, cette blessure est un mal pour un bien pour le PSG avant d'affronter l'OM et le Bayern.





" En interne, beaucoup espèrent que la blessure de Neymar durera, comme ça au moins les décisions seront faciles à prendre. Comme il est plus facile de jouer sans lui qu’avec lui, cela permettra à l’équipe d’être beaucoup plus compacte", déclare l’animateur de l’After Foot.