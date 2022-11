Blessure de Sadio Mané : Fatma Samoura espère un miracle des marabouts

L’attaquant international du Sénégal Sadio Mané est sorti à la 21e minute de jeu avec le Bayern Munich, mardi, contre le Werder Brême et pourrait être indisponible pour la Coupe du monde au Qatar. "C'est une très grande et triste nouvelle", a réagi Fatma Samoura , secrétaire générale de la FIFA, dans un entretien accordé à Europe 1 et qui sera à retrouver en intégralité, jeudi soir, dans l'émission Europe 1 Sport.



"Nous, on va utiliser nos marabouts", a-t-elle déclaré. À la question "ils sont efficaces chez vous les marabouts ?", cette dernière a répondu avec un rire : "Je ne sais pas mais en tous cas cette fois-ci on va les implorer", avant d'ajouter : "On espère des miracles, il faut qu'il soit là."



Sorti sur blessure, mardi, lors d'un match de Bundesliga contre le Werder Brême, Sadio Mané est attendu par tout un peuple, voire tout un continent. "Sadio, il faut que tu joues le 21", a clamé Fatma Samoura dans un appel à la tonalité fataliste, en référence au premier match du Sénégal, le 21 novembre face aux Pays-Bas.