Blessure de Sadio Mané : La réaction de Me Augustin Senghor

Réaction de Me Augustin Senghor sur la blessure de Sadio Mane

La bombe que le Journal l'Équipe a lâché ce matin n’en finit pas de faire trembler le Sénégal. Les réactions fusent et les pronostics sur la participation de Sadio Mané à la coupe du monde vont bon train. Sur les ondes de la RFM, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor a réagi par rapport à cette nouvelle et il s’est montré prudent. “Pour l'instant, on n'a pas de confirmation du Bayern Munich et de son staff médical. Nous attendons de voir”, a-t-il expliqué.