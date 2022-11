Blessure de Sadio Mané: Son oncle, Ibrahima Touré, s’exprime…

L'oncle de Sadio Mane réagit

Un sentiment de peur et d'incertitude anime les Sénégalais à quelques jours de la coupe du monde Qatar 2022, après la blessure de l'attaquant sénégalais, Sadio Mané.





En effet, son forfait pour la coupe du monde, publié avant-hier par le journal français L'Equipe, reste une grande préoccupation pour les supporters sénégalais.





Face à cette inquiétude nationale, Ibrahima Touré, l'oncle de Sadio Mané, par ailleurs maire de Bambali, se montre rassurant après avoir parlé à son neveu. Il rassure les Sénégalais et leur demande de prier davantage pour le Nianthio.