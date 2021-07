Bombardier : "J'ai plus de 30 marabouts qui tous m'ont assuré la victoire contre Balla Gaye 2"

30 marabouts prédisent la victoire de Bombardier

La bataille mystique sera âpre lors du combat entre Balla Gaye 2 et Bombardier, prévu le 31 juillet à l’arène nationale. Et Bombardier semble ne pas lésiner sur le plan là. Le B52 de Mbour soutient avoir plus de 30 marabouts qui ont tous prédit sa victoire.