Bombardier-Tapha Tine : grosse surprise au sujet des cachets des lutteurs

La structure Lune Production a ficelé le combat Bombardier-Tapha Tine. Il devrait avoir lieu en janvier ou en février 2023. Ce sera le deuxième face-à-face entre les deux lutteurs après leur première confrontation, en juin 2012, remportée par le second.



D’après Source A, les cachets du remake de Tapha Tine-Bombardier ne seront pas supportés par le promoteur lui-même. Le journal révèle qu’ils seraient à la charge de Eric Fabre, un français réputé proche de Tapha Tine et connu dans le mieux du MMA.



Source A rapporte que Eric Fabre a récemment permis à Tapha Tine de suivre un stage à l’étranger et qu’il ambitionne de le pousser à pratiquer le MMA.