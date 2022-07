Boniface-Matar Ndiaye : le yassa de la discorde à l’Afrobasket 2021

Boniface Ndong est revenu sur son limogeage du banc des Lions du basket. Le désormais ex-sélectionneur du Sénégal en a profité pour solder ses comptes avec Matar Ndiaye. Une nouvelle fois.



Ce dernier était le Team manager de la sélection avant de rendre le tablier en invoquant des divergences avec son ancien coéquipier devenu son coach.



Les rapports entre les deux hommes se sont détériorés au détour de l’Afrobasket 2021 à Kigali. Boniface Ndong avait fait savoir à Matar Ndiaye qu’il n’était pas satisfait de son travail. «Je l’ai fait venir pour le rôle de Team manager, explique l’ex-sélectionneur des Lions dans des propos tenus sur le plateau de ‘Sports à la Une’ (TFM) et repris ce lundi dans L’Observateur. C’est lui qui devait gérer, on va dire, la logistique, mais beaucoup de choses ne se sont pas bien passées à Kigali, sur le plan de l’organisation, la restauration...»



Sur ce dernier point, il y a eu un gros raté d’après Boniface Ndong : «Avec mon expérience, j’ai compris que l’alimentation des joueurs en compétition est une chose non négligeable. J’avais avec moi un préparateur physique qui nous interdisait de manger certains plats sénégalais qui sont gras. Mais face à l’insistance de certains, j’ai accepté qu’on mange des plats sénégalais quand on n’a pas match. Malheureusement à mon insu, ils nous ont fait manger du yassa poisson le jour de la demi-finale contre la Côte d’Ivoire.»



S’il s’empresse de préciser que ce repas n’est pas la cause de l’élimination des Lions par les Eléphants, Boniface Ndong est convaincu qu’il ne les «a pas aidés». «C’est là que mon problème avec Matar Ndiaye a démarré», confie l’ancien pivot des Lions.



«Matar Ndiaye est rancunier»



Tout s’est emballé, en effet. Boniface Ndong a mis les points sur les i avec son Team manager. «Après, révèle le technicien, il m’a envoyé un mail très salé. Il m’a fait la tête pendant quatre mois avant de m’envoyer un message un jour pour me dire qu’on doit dépasser ça.»



Boniface Ndong confie qu’il a «dit ok» en sachant que c’était fini entre lui et son ancien coéquipier dans la Tanière. Il raconte : «On s’est retrouvés à Denver, on a discuté pendant quatre heures. Je lui ai fait savoir que ce qu’il s’est passé entre nous a fait que je n’ai plus confiance en lui et que par conséquent, on ne peut plus travailler ensemble.»



La réplique de Matar Ndiaye ne s’est pas fait attendre, d’après Boniface : «Il me dit que de toutes les façons, il a démissionné de son poste de Team manager. J’ai appelé le DTN (Moustapha Gaye), qui m’a confirmé que Matar a écrit sa lettre de démission. Quelque temps après, sa démission a été rendue publique à travers un communiqué. Quand par la suite Matar Ndiaye a été nommé conseiller du président de la Fédération, j’ai eu des doutes. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à me méfier parce que je sais que Matar Ndiaye est revenu pour me faire la guerre.»

Boniface Ndong ajoute : «Je savais qu’il est revenu parce qu’il est rancunier, je le connais bien. J’avais même voulu démissionner quand il a été nommé, mais on me l’a déconseillé pour ne pas lui donner la victoire. L’histoire m’a donné raison, car il a été au courant de mon limogeage avant tout le monde.»