Boulaye Dia et Seny Dieng très incertains pour la CAN : Voici leurs deux probables remplaçants

Blessés en club mais convoqués par Aliou Cissé, Boulaye Dia (Salernitana) et Seny Dieng (Middlesbrough) ne devraient pas participer à la CAN. Selon le journal Le Quotidien, les deux joueurs ne seront pas remis à temps et vont déclarer forfait pour la compétition qui débutera le 13 janvier prochain. Pour les remplacer, Aliou Cissé aurait déjà fait appel à deux autres joueurs.





C'est un coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal. Boulaye Dia et Seny Dieng, tous deux membres de l'équipe championne d'Afrique en février 2022 et membres importants de l'effectif d'Aliou Cissé, sont contraints de déclarer forfaits pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, selon le journal Le Quotidien. Pour les remplacer, Aliou Cissé aurait décidé de convoquer l'attaquant et le gardien de Lorient Bamba Dieng et Alfred Gomis, rapporte 13Football.

Les deux joueurs faisaient partie de l'équipe qui avait battu l'Egypte aux tirs au but en finale de la CAN 2022 au Cameroun. Ils devraient rejoindre la tanière au plus vite pour être opérationnels avant l'entrée en lice des Lions, lundi prochain face à la Gambie.